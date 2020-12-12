Умар Кремлев избран президентом Международной федерации бокса

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной ассоциации бокса (AIBA). Кандидатура была одобрена по результатам голосования, которое прошло на конгрессе ассоциации в онлайн-формате, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт AIBA.

Победитель, занимающий также должность первого вице-президента Европейской конфедерации бокса (EUBC), набрал 57,33% голосов. Представитель Нидерландов Борис ван дер Ворст набрал 30%, а занимавший до этого времени пост исполняющего обязанности главы AIBA Мохамед Мустасан заручился поддержкой 12,67% участников конгресса.

Помимо них на ответственный пост претендовали Анас Аль-Отаиба (ОАЭ) и Сулейман Микаилов (Азербайджан). Еще два претендента на пост президента AIBA - Рами Аль-Масри (Германия) и Доминго Солано (Доминиканская Республика) - отказались от участия незадолго до конгресса.-0-