Умер абсолютный чемпион СССР по боксу Алексей Юков

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер единственный белорусский боксер, ставший абсолютным чемпионом СССР, Алексей Юков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил исполнительный директор Белорусской федерации бокса Денис Сабалевский.

"Алексей Юков был представителем поколения спортсменов, которые своими успехами ковали славу отечественной школы родного вида спорта. Он был выдающимся спортсменом и человеком. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Алексей Юков оставался мужественным. Своими яркими выступлениями на ринге и творческими работами Алексей Геннадьевич заслужил любовь и уважение спортсменов, тренеров, специалистов и болельщиков, - сказал Денис Сабалевский. - У него было интересное творческое увлечение. Алексей Юков открыл небольшую мастерскую, где изготавливал фарфоровые статуэтки, которые становились частью наград на открытом международном турнире по боксу среди молодежи на его призы. Турнир набрал серьезные обороты, и мы продолжим его проводить. Память такого человека надо чтить".

В 2017 году турнир был включен в календарь Европейской конфедерации бокса (EUBC).

Алексей Юков также был шестикратным чемпионом БССР, пятикратным победителем стартов всесоюзного общества "Динамо", бронзовым призером VIII Спартакиады народов СССР, победителем многих международных турниров.-0-