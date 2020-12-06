Умер автор чемпионского гола Евро-1960 Виктор Понедельник

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автор победного гола в финальном матче первого в истории чемпионата Европы 1960 года, принесшего золото сборной Советского Союза по футболу, Виктор Понедельник скончался на 84-м году жизни. Он был последним из остававшихся в живых победителей того турнира, сообщает ТАСС.

О смерти великого футболиста вечером 5 декабря на своей странице в Facebook сообщила его дочь Анастасия Понедельник.

Виктор Понедельник наряду с другим нападающим Сергеем Андреевым был гордостью донского футбола, которому отдал свои лучшие годы. "Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале чемпионата Европы - 1960 Виктора Владимировича Понедельника. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе. "Ростов" скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Понедельника", - говорится в сообщении пресс-службы клуба из родного для Виктора Понедельника города.

Российская премьер-лига объявила: оставшиеся матчи 17-го тура начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике. В Российском футбольном союзе сообщили, что окажут помощь семье чемпиона Европы. Выразил свои соболезнования Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Всего за сборную СССР Виктор Понедельник провел 29 матчей, записав на свой счет 20 мячей. Он серебряный призер ЧЕ-1964 и участник чемпионата мира 1962 года в Чили. Прощание с карьерой футболиста состоялось у ростовского нападающего 23 октября 1966 года в товарищеском матче советской команды со сборной Германской Демократической Республики (2:2).

После завершения карьеры Виктор Понедельник до 1969 года тренировал "Ростсельмаш", а затем решил стать спортивным журналистом. В 1969-1983 годах он заведовал отделом футбола газеты "Советский спорт", а с 1984-го по 1990 год был главным редактором еженедельника "Футбол-Хоккей". Виктор Понедельник является автором четырех книг: "Любовь моя, футбол", "Штрафная площадка", "Мяч - в ворота", "Исповедь центрального нападающего". За выдающиеся заслуги перед европейским футболом был в 2009 году награжден Рубиновым орденом УЕФА.

В августе 2015 года у ростовского стадиона "Олимп-2" был установлен памятник Виктору Понедельнику. В его честь в Ростове-на-Дону названы академия футбола при ФК СКА и спортивная школа олимпийского резерва №8.-0-