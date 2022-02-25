Умер белорусский борец Дмитрий Дебелка

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 46 лет скончался белорусский борец греко-римского стиля Дмитрий Дебелка, сообщили БЕЛТА в Национальном олимпийском комитете.
Известный атлет выступал на крупнейших международных состязаниях и в 2000 году стал бронзовым призером Олимпийских игр в австралийском Сиднее. Олимпийский пьедестал почета Дмитрий Дебелка разделил с такими прославленными борцами, как россиянин Александр Карелин и американец Рулон Гарднер. В 2003 году у Дмитрия диагностировано тяжелое заболевание почек, в 2006 году ему была сделана операция.
НОК Беларуси выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Дебелки.-0-