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19 ноября 2020, 20:50

Умер белорусский волейбольный тренер Владимир Козлов

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 78-м году жизни скончался известный белорусский волейбольный тренер Владимир Козлов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

Специалист внес неоценимый вклад в развитие отечественного волейбола. Дважды приводил юниорскую сборную Беларуси к бронзовым медалям чемпионатов Европы в данной возрастной категории. Работал главным тренером женской национальной команды Беларуси с 2000 по 2007 год.

Что касается клубной карьеры, то Владимир Николаевич входил в тренерский штаб минского "Коммунальника", успешно выступавшего в чемпионате СССР. Кроме того, во главе различных отечественных клубов становился многократным призером и победителем чемпионата Беларуси, многократным обладателем Кубка страны.

В Белорусской федерации волейбола отметили, что Владимир Козлов пользовался заслуженным уважением у коллег по тренерскому цеху, учениц, родных и близких.

Белорусская федерация волейбола выражает свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Козлова, многим поколениям его воспитанников.-0-

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