Умер главный тренер мужской национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на 68-м году жизни умер известный наставник, главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе национальной команды по тяжелой атлетике.

Заслуженный тренер Беларуси Виктор Шершуков родился 27 февраля 1953 года в Хабаровске. Незадолго до распада СССР работал главным тренером молодежной сборной Советского Союза. Также возглавлял команду по тяжелой атлетике ЦС "Динамо".

В сборной Беларуси начал работу с 1992 года. За время работы в тренерском штабе главной команды страны воспитал семерых заслуженных мастеров спорта Беларуси: Сергея Лавренова, Александра Анищенко, Геннадия Олещука, Анну Батюшко, Сергея Лагуна, Вадима Стрельцова и известного гиревика Виктора Калмука.

За свои успехи на тренерской стезе был награжден медалью "За трудовую доблесть", орденом Отечества III степени, орденом Почета. Был почетным гражданином Новополоцка.

Белорусский тяжелоатлетический союз, национальная сборная Беларуси, выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Виктора Шершукова.-0-