11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 57-м году жизни внезапно умер главный тренер национальной команды Беларуси по каратэ Анатолий Курьянович. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства спорта и туризма, сообщает БЕЛТА.

Анатолий Курьянович являлся победителем I первенства СССР по каратэ среди юниоров 1982 года, неоднократным чемпионом СССР, чемпионом Европы по каратэ Окинава Годзю-рю 1993 года.

Завершив спортивную карьеру, Анатолий Курьянович с головой окунулся в тренерскую работу. Его воспитанники регулярно показывали высокие результаты на международных соревнованиях.

О времени и месте прощания с Анатолием Курьяновичем будет сообщено дополнительно.-0-