Умер известный белорусский легкоатлет Виктор Бельский

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 67-м году жизни 18 мая скончался известный легкоатлет и тренер, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр в Москве Виктор Бельский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФЛА.

Виктор Бельский родился 22 февраля 1955 года в Минске. С 1976 по 1982 год выступал за сборную Советского Союза, дважды становился чемпионом СССР в прыжке в длину, семь раз переписывал рекорды БССР. Тренировался под руководством Владимира Раковича. В 1980 году занял шестое место на Олимпийских играх в Москве. Его личный рекорд равен 8 м 20 см.

После завершения спортивной карьеры работал наставником по легкой атлетике в Республиканской школе высшего спортивного мастерства, старшим тренером национальной команды Республики Беларусь по Минской области, тренером по общей физической подготовке национальной команды страны по фехтованию.

Белорусская федерация легкой атлетики выражает самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Михайловича.