Умер известный белорусский тренер по спортивной гимнастике Викентий Дмитриев

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 90-м году жизни умер заслуженный тренер СССР по спортивной гимнастике, заслуженный тренер БССР, заслуженный учитель Беларуси Викентий Дмитриев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Свою тренерскую деятельность Викентий Дмитриев начал в 1956 году после того, как завершил карьеру из-за травмы. В 1958 году окончил Витебский техникум физкультуры. Работал в спортивном клубе "Динамо" (Витебск). В 1964 году его подопечная Лариса Петрик победила на Всесоюзных соревнованиях.

Являлся тренером сборной СССР по спортивной гимнастике на Олимпийских играх 1968 и 1972 годов. В 1968 году на Олимпийских играх в Мехико Лариса Петрик стала чемпионкой в командных соревнованиях и в вольных упражнениях, а также завоевала бронзу в упражнениях на бревне.

Викентий Дмитриев воспитал и заслуженного мастера спорта СССР, чемпионку СССР, Европы и мира по спортивной гимнастике, победительницу Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года Тамару Лазакович.

Еще одной именитой подопечной заслуженного тренера была Татьяна Аржанникова, выигравшая чемпионат мира в командном первенстве 1978 года.

Викентий Дмитриев был удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена "Знака Почета", звания почетного гражданина Витебска и Чикаго.-0-