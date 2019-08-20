Умер известный белорусский тренер по тяжелой атлетике Анатолий Лобачев

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 81-м году жизни умер выдающийся белорусский спортсмен и тренер по тяжелой атлетике Анатолий Лобачев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Свою тренерскую деятельность Анатолий Лобачев начал в 1968 году в качестве тренера по тяжелой атлетике Могилевского областного совета ДСО "Спартак". Работал тренером-преподавателем отделения тяжелой атлетики в Могилевском государственном училище олимпийского резерва, имел высшую квалификационную категорию. Являлся членом президиума республиканской федерации тяжелой атлетики.

За свою многолетнюю работу Анатолий Лобачев внес большой вклад в развитие тяжелой атлетики в Могилеве, Могилевской области и Беларуси. Он подготовил участников Олимпийских игр, победителей и призеров первенств мира и Европы.

В 1977 году за многолетнюю тренерско-преподавательскую работу и большой вклад в подготовку спортсменов высокого класса ему присвоено почетное звание "Заслуженный тренер БССР", в 1980 году награжден медалью "За доблестный труд", в 1984 году ему присвоено почетное звание "Заслуженный тренер СССР", в 2000 году было присвоено звание "Человек года", в 2001 году награжден медалью "За трудовые заслуги", в 2008 и 2009 годах награжден медалью Национального олимпийского комитета Беларуси "За выдатныя заслугі". В 2014 году удостоен специальной премии Президента Беларуси "Беларускi спартыўны Алiмп" и награжден орденом Почета.

С 5 июня 2014 года Анатолий Лобачев являлся почетным гражданином Могилева.-0-