Умер легендарный немецкий футболист Герд Мюллер

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ, лучший бомбардир в истории Бундеслиги Герд Мюллер скончался на 76-м году жизни. Такая информация содержится на официальном сайте мюнхенской "Баварии", сообщает БЕЛТА."Бавария" оплакивает Герда Мюллера, которого не стало рано утром в воскресенье. Ему было 75 лет", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.В 2015 году у звездного в прошлом футболиста была диагностирована болезнь Альцгеймера. Последние годы жизни он провел в доме престарелых для пациентов с прогрессирующей деменцией.Герд Мюллер, впоследствии прозванный болельщиками бомбардиром нации, начал профессиональную карьеру в клубе ТСВ-1861 в 60-е годы ХХ века. С 1964 по 1979 год он выступал в составе "Баварии". Вместе с мюнхенским клубом форвард становился чемпионом ФРГ (1969, 1972, 1973, 1974) и обладателем Кубка европейских чемпионов (1974, 1975, 1976). Ему принадлежит рекорд результативности в истории Бундеслиги (365 голов).В составе сборной ФРГ Герд Мюллер выиграл чемпионат мира (1974) и чемпионат Европы (1972).-0-