Умер легендарный штангист Юрий Власов

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от генерального секретаря Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александра Кишкина.

"Это трагическое событие произошло сегодня. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования семье", — цитирует ТАСС слова Александра Кишкина.

"Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время — ни простудными заболеваниями, ни ковидом", — добавил Кишкин в разговоре с ТАСС.

Помимо золота Олимпиады-1960, на счету Юрия Власова серебро игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.

На Олимпийских играх 1960 и 1964 годов Власов был знаменосцем делегации СССР. После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР.-0-