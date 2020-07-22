Умер олимпийский чемпион по хоккею Александр Гусев

Александр Гусев. Фото ТАСС
22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 73 лет ушел из жизни прославленный хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Гусев, сообщается на сайте московского ЦСКА.
"Хоккейный клуб ЦСКА скорбит вместе с болельщиками и близкими прославленного хоккеиста", - говорится в сообщении.
Александр Гусев - олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы 1973 и 1974 годов, семикратный чемпион СССР. Он провел в чемпионатах СССР 313 матчей (64 гола) и неоднократно входил в список лучших игроков сезона.
Завершив карьеру хоккеиста, Александр Гусев работал тренером, продолжал выступать в ветеранских турнирах в составе ХК "Легенды хоккея СССР".-0-