Умер Павел Пиляк

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 86-м году жизни скончался почетный член Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, заслуженный деятель физической культуры, заслуженный тренер Республики Беларусь Павел Пиляк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Насыщенная спортивная биография Павла Владимировича началась в 1951 году, когда он поступил в Гомельский техникум физкультуры. Затем была успешная работа в Брестском спорткомитете, а также в центральном комитете Компартии Беларуси, где вместе с Петром Машеровым он создавал вертикаль белорусского спорта. Долгое время Павел Владимирович работал в совете Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо", а с 1993 по 1997 годы возглавлял только созданную Белорусскую ассоциацию гимнастики. В последнее время Павел Пиляк был заместителем председателя Белорусского общественного объединения "Ветераны физической культуры и спорта"-0-