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27 ноября 2020, 18:48

Умер первый руководитель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Ивановский

Виктор Ивановский. Фото "Минск-Новости"
Виктор Ивановский. Фото "Минск-Новости"

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни первый председатель Белорусской ассоциации мини-футбола Виктор Ивановский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Ивановский был воспитанником минской СДЮШ-5, играл во многих столичных командах, в том числе дубле минского "Динамо". После окончания игровой карьеры в 1992 году стал первым руководителем Белорусской ассоциации мини-футбола.

При его непосредственном участии была выработана туровая система проведения чемпионата Беларуси, которая оправдала себя на заре становления отечественного мини-футбола. Затем Виктор Ивановский работал генеральным секретарем Белорусской ассоциации футбола, а в последнее время возглавлял ФОЦ Первомайского района Минска.-0-

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