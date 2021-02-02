Умер старший тренер национальной команды Беларуси по боксу Станислав Глушенков

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 66-м году жизни умер старший тренер национальной команды Беларуси по боксу, судья международной категории, заслуженный тренер Республики Беларусь Станислав Глушенков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

Будучи боксером, Станислав Глушенков являлся победителем и призером республиканских и всесоюзных турниров. Завершив спортивную карьеру, он начал работу тренером. За долгие годы этой деятельности столичный специалист заслужил признание коллег и спортсменов как в Беларуси так и за ее пределами. Он стремился к совершенствованию, постоянно искал новые методики подготовки атлетов и проведения тренировок. При этом Станислав Григорьевич проводил большую работу по популяризации бокса и здорового образа жизни.

Его подопечные регулярно показывали высокие результаты на международных соревнованиях. Среди них - призер чемпионата мира Захид Мехтиев, медалисты континентальных форумов Вазген Сафарьянц и Михаил Бернацкий, чемпион мира среди студентов Виталий Бондаренко и другие известные спортсмены. Последние годы Станислав Глушенков работал в тренерском штабе национальной команды Беларуси.-0-