Умер трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший австрийский автогонщик и трехкратный чемпион мира в классе машин "Формула-1" Ники Лауда умер в возрасте 70 лет, сообщает австрийский телеканал ORF.

По информации телеканала, Ники Лауда умер 20 мая в кругу своей семьи.

В июле 2018 года он был госпитализирован с подозрением на грипп. Сначала заболевание переросло в тяжелую пневмонию, затем медикам стало очевидно, что легкие бывшего спортсмена повреждены и не могут больше нормально функционировать. В начале августа 2018-го ему успешно сделали операцию по трансплантации легких.

Ники Лауда провел в "Формуле-1" 13 сезонов, одержал 25 побед на этапах Гран-при и 54 раза поднялся на подиум. Звание чемпиона мира он завоевал трижды - в 1975, 1977 и 1984 годах.-0-