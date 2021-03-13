Умер тренер женской гандбольной сборной Беларуси Томаж Чатер

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Н 52-м году жизни умер главный тренер женской сборной Беларуси и гандболисток "Гомеля" Томаж Чатер. Информация об этом размещена на официальном сайте Белорусской федерации гандбола, сообщает БЕЛТА.

Словенский специалист возглавил белорусскую сборную в сентябре 2013 года, под его руководством команда провела 57 матчей. С 2016 года Томаж Чатер работал главным тренером гандболисток "Гомеля", которые по четыре раза становились чемпионками и обладательницами Кубка Беларуси.-0-