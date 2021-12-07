Умер ветеран белорусского футбола Александр Гурский

Фото Белорусской федерации футбола
7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ветеран белорусского футбола Александр Гурский умер на 78-м году жизни, сообщили БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".
Александр Павлович стоял у истоков развития женского футбола в Беларуси. С 1992 по 1998 год он возглавлял комитет по женскому футболу АБФФ, с 1994 по 1998 год был членом исполнительного комитета АБФФ. С 1989 по 2002 год входил в состав президиума Федерации футбола города Минска. Занимал пост вице-президента международной ассоциации "Союз клубов любителей футбола".-0-