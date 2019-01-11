Умер заслуженный работник физической культуры и спорта Николай Шепелевич

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 79 лет скончался заслуженный работник физической культуры и спорта Беларуси, заслуженный тренер БССР, почетный член Национального олимпийского комитета Николай Шепелевич. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Под руководством Николая Шепелевича сельская физкультурная организация БССР стала одной из лучших в СССР, а сам он был избран членом Президиума Центрального совета сельских добровольно-спортивных обществ СССР. В 1987 году Николай Шепелевич утвержден председателем Комитета по физической культуре и спорту Минского облисполкома. В области при нем были открыты 2 училища олимпийского резерва - Минское в Уручье и Плещеницкое в Логойском районе, а также Минская областная школа высшего спортивного мастерства.

Построены 2 спортивных комплекса с бассейном и стадионами с современным легкоатлетическим покрытием в Копыле и Плещеницах. В то время это были лучшие спортивные объекты в сельских районах СССР.

Построены или реконструированы стадионы в Борисове, Солигорске, Молодечно, Слуцке, а также Несвижском, Любанском, Дзержинском, Клецком и Узденском районах. Принятые меры позволили завоевать переходящее Красное Знамя Госкомспорта БССР по массовому спорту.

С выходом на пенсию Николай Шепелевич работал руководителем Минской областной общественной организации "Ветераны физической культуры и спорта" и вице-председателем Белорусского общественного объединения "Ветераны физической культуры и спорта". Он был награжден орденом "Знак Почета", а также двумя Почетными грамотами Верховного совета БССР и Почетной грамотой Совета Министров Беларуси, Почетными грамотами Минского областного исполнительного комитета.

Прощание с Николаем Шепелевичем состоится 12 января в 11:00 в Минском крематории.-0-