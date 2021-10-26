Умер заслуженный тренер Беларуси Николай Волков

26 октября /Корр. БЕЛТА/. Вчера, 25 октября, на 79-м году жизни скончался известный белорусский спортивный психолог, кандидат педагогических наук, заслуженный тренер Республики Беларусь Николай Волков, сообщил корреспонденту БЕЛТА серебряный призер Олимпиады в Москве директор Витебского областного центра олимпийского резерва по единоборствам Игорь Каныгин.

Николай Волков, уроженец села Ачаир Омской области, был одним из ярких представителей белорусской спортивной психологии. Под руководством Николая Константиновича успешно велась работа в "Школе общения", которая способствовала повышению психолого-педагогической культуры студентов, их профессиональной компетенции. За время ее существования были подготовлены лауреаты и победители всесоюзного и республиканского конкурсов, инструкторы-методисты по аутогенной тренировке, психологи сборных команд Республики Беларусь.

Николай Волков возглавлял Центр психологической службы образования Института повышения квалификации руководящих работников и специалистов физической культуры, спорта и туризма, созданный в 2000 году. Проводил занятия в БГУФК и Высшей школе тренеров. Он постоянно оказывал научно-методическую помощь спортсменам и тренерам сборных команд СССР и Республики Беларусь по различным видам спорта, принимал участие в подготовке спортивных национальных кадров Алжира и Индии.

Среди тех, с кем сотрудничал Николай Константинович, такие звезды отечественного спорта, как Владимир Самсонов, Максим Мирный и Виктория Азаренко, Дарья Домрачева, Алла Цупер и другие титулованные спортсмены.-0-