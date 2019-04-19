Умер знаменитый тренер по спортивной гимнастике Ренальд Кныш

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 88-м году жизни умер заслуженный тренер БССР и СССР по спортивной гимнастике, почетный гражданин Гродно Ренальд Кныш, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма Беларуси.

В 1949 году он стал абсолютным чемпионом БССР среди юниоров по спортивной гимнастике. С 1953 года работал тренером в гродненской детской спортивной школе №3 в секции спортивной гимнастики. Был тренером двух олимпийских чемпионок - Елены Волчецкой и Ольги Корбут, а также чемпионки СССР Тамары Алексеевой.

За время своей работы тренером изобрел около 30 новых элементов в спортивной гимнастике, за что был удостоен почетного звания "Заслуженный тренер СССР" в 1964 году. В 1972 году стал почетным гражданином города Гродно, в 1974 году получил звание "Заслуженный деятель физической культуры БССР".-0-