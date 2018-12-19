Умерла известная баскетболистка Анжела Дубойская

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. После продолжительной болезни на 46-м году ушла из жизни чемпионка Европы 1992 года среди девушек Анжела Дубойская, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации баскетбола.
Последние годы Анжела Дубойская работала тренером в СДЮШОР "Горизонт", а также ассистировала Ольге Подобед в Республиканском государственном училище олимпийского резерва.
Церемония прощания с экс-баскетболисткой национальной сборной Беларуси и тренером пройдет 20 декабря.-0-
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