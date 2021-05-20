УНИКС выиграл второй матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ 

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты казанского УНИКСа одержали вторую победу над краснодаским "Локомотивом-Кубанью" в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором гостевом поединке казанская команда проигрывала после двух четвертей со счетом 42:44, но затем смогла перехватить инициативу и в итоге победила с преимущством в десять очков - 79:69. В первой игре в Краснодаре баскетболисты УНИКСа выиграли в овертайме со счетом 98:87. Таким образом, если 23 мая в Казани хозяева возьмут верх, то станут первыми финалистами этого сезона Единой лиги ВТБ. В четвертьфинале краснодарские баскетболисты дважды обыграли подмосковные "Химки" - 89:80 (дома) и 92:85 (в гостях). Баскетболисты УНИКСа победили польский клуб "Зелена Гура" - 87:60 (дома) и 90:79 (в гостях).

После двух поединков в другой полуфинальной паре равенство. В первом матче в Санкт-Петербурге московский ЦСКА обыграл лидера регулярного сезона "Зенит" со счетом 78:73, а потом питерские баскетболисты взяли реванш с результатом 107:104 во втором овертайме. Следующие две встречи состоятся 22 и 24 мая в Москве. В четвертьфинальной серии до двух побед зенитовцы дважды уверенно переиграли пермскую "Парму" - 86:66 (дома) и 98:62 (в гостях). ЦСКА был сильнее "Нижнего Новгорода" - 72:76, 84:59 и 79:75.

Полуфинальные и финальная серии "банковского" турнира продлятся до трех викторий одной из команд. Победитель очередного сезона Единой лиги ВТБ определится не позднее 14 июня.

Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" провели нынешний чемпионат неудачно: в 24 играх они одержали всего три победы и заняли 13-е, последнее, место. Минчане еще ни разу не выходили в плей-офф этих состязаний. Единая лига ВТБ основана в 2008 году, самый титулованный клуб - ЦСКА, который 10 раз становился победителем, только в 2011 году первое место заняли "Химки". Прошлый сезон не был доигран до конца из-за коронавируса.-0-