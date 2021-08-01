Уорингтон и Мартин стали первыми олимпийскими чемпионами по BMX-фристайлу

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Первые в истории олимпийские чемпионы по BMX-фристайлу определились сегодня в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.
У женщин лучший результат показала представительница Великобритании Шарлотт Уортингтон - 97,5 балла. Серебро завоевала американская спортсменка Ханна Робертс (96,1), обладательницей бронзы стала швейцарка Никита Дукарроз (89,2). В мужской части программы чемпионом стал австралиец Логан Мартин - 93,3, серебряную медаль выиграл венесуэльский атлет Даниэль Дерс (92,05), третье место занял британец Деклан Брукс (90,80).
Первые олимпийские состязания по BMX-фристайлу прошли в дисциплине "парк". Спортсмены выполняли трюки на специально построенном велодроме, на выступления им отводилось по 60 сек.-0-