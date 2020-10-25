"Урал" и "Тамбов" сыграли вничью в 12-м туре футбольного чемпионата России

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате России сегодня проходят очередные встречи 12-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Екатеринбурге футболисты местного "Урала" разошлись миром с гостями из "Тамбова" - 0:0. Белорусский защитник уральцев Николай Золотов провел на поле весь матч и во втором тайме получил предупреждение, а белорусский защитник гостей Максим Володько остался в запасе.

Также сегодня "Ростов" сыграет на своей арене с "Химками", а в Грозном местный "Ахмат" будет соперничать с "Уфой".

В последнем поединке 12-го тура футболисты московского ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко 26 октября примут на своей арене тульский "Арсенал" с белорусскими полузащитниками Юрием Ковалевым и Валерием Громыко в составе.

Результаты остальных матчей: "Краснодар" - "Спартак" (Москва) - 1:3, "Локомотив" (Москва) - "Ротор" - (Волгоград) - 1:2, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Рубин" (Казань) - 1:2, "Динамо" (Москва) - "Сочи" - 3:1.

Турнирное положение: "Спартак" - 27 очков (12 матчей), "Зенит" - 24 (12), ЦСКА - 22 (11), "Локомотив" - 21 (12), "Ростов" - 20 (11),"Динамо" - 20 (12), "Сочи" - 19 (12), "Краснодар" - 18 (12), "Рубин" - 18 (12), "Ахмат" - 14 (11), "Арсенал" - 12 (11), "Тамбов" - 12 (12), "Урал" - 11 (12), "Химки" - 6 (11), "Уфа" - 6 (11), "Ротор" - 6 (12).

В споре лучших снайперов лидирует эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа, забивший семь мячей.-0-