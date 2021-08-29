29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушел из жизни легенда советского и белорусского футбола Юрий Пудышев. Такая информация опубликована на сайте футбольного клуба БАТЭ, сообщает БЕЛТА.

"На 68-м году жизни перестало биться сердце Юрия Пудышева. Легенда советского и белорусского футбола, чемпион СССР в составе минского "Динамо" в 1982 году, в суверенный период он отдал много сил и умений работе в тренерском штабе ФК БАТЭ. А уж ту душевную атмосферу, которую Юрий Алексеевич создавал в коллективе, не забудет никто и никогда, - говорится в сообщении. - ФК БАТЭ выражает глубокие соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича. Вечная память".

В 1997-2003 годах Пудышев ассистировал Юрию Пунтусу в главной команде "желто-синих". Вместе с БАТЭ он становился двукратным чемпионом Беларуси (1999, 2002), трехкратным серебряным (1998, 2000, 2003) и бронзовым (2001) призером. С осени 2011 по 2018 год трудился с дублирующим составом БАТЭ, а с 2019-го работал тренером подрастающего поколения - в юношеской команде игроков 2005 года рождения.-0-