Ушла легенда БАТЭ: умер голкипер Александр Федорович

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 49-м году жизни перестало биться сердце Александра Федоровича - легенды ФК БАТЭ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

Первый матч за "желто-синих" голкипер провел 19 мая 1996 года. Вместе с командой Александр Федорович прошел длинный путь от третьего дивизиона до элиты национального футбола.

Именно с Александром Федоровичем БАТЭ шаг за шагом добивался признания на внутренней, а потом и на международной арене. "В роли вратаря Александр Федорович провел 12 сезонов за "желто-синих" (1996-2007). Он сыграл 262 официальных матча и 118 раз оставлял ворота "сухими". Вместе с БАТЭ четыре раза становился чемпионом Беларуси (1999, 2002, 2006, 2007), обладателем Кубка страны (2006), четыре раза серебряным (1998, 2000, 2003, 2004) и однажды бронзовым (2001) призером чемпионата. После завершения игровой карьеры вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко (2008) и с тех пор непрерывно работал в структуре клуба (2008-2016 в основной команде, 2017-2021 в дублирующем составе). Будучи тренером вратарей главной команды, 8 раз становился чемпионом Беларуси (2008-2013, 2015, 2016), дважды обладателем Кубка страны (2010, 2015), пять раз обладателем Суперкубка Беларуси (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Являясь помощником Гончаренко, а затем и Александра Ермаковича, Федорович 5 раз был участником групповых турниров Лиги чемпионов, дважды групповых турниров Лиги Европы. Его подопечные - Сергей Веремко, Александр Гутор, Андрей Горбунов, Сергей Черник - выступали надежным заслоном на последнем рубеже нашей команды", - рассказала в пресс-службе.

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