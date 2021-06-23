Утвержден состав спортивной делегации на Игры в Токио

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На заседании Исполкома Национального олимпийского комитета Республики Беларусь утвержден состав спортивной делегации на Игры XXXII Олимпиады в Токио, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

На сегодняшний день квалификационные требования для участия в стартах в столице Японии выполнили 96 белорусских атлетов в 21 виде спорта. Отметим, что квалификация на Олимпийские игры в отдельных видах спорта еще продолжается. Белорусы имеют шансы получить пропуск в Токио в пляжном волейболе, легкой атлетике, прыжках в воду. Окончательное количество лицензий на летние Олимпийские игры будет известно 30 июня 2021 года. С предварительным списком атлетов, которые получили право выступить в столице Японии, можно ознакомиться на официальном сайте НОК Беларуси.

На заседании Исполкома также рассмотрены вопросы подготовки к зимним Играм 2022 года в Пекине. Шефом миссии олимпийской команды Беларуси на XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине утвержден вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок. Ранее он руководил спортивными делегациями на XXII зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи, I Европейских играх 2015 года в Баку, III летних юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе, на летних Европейских юношеских олимпийских фестивалях в Утрехте (2013, Нидерланды), Дьоре (2017, Венгрия), Баку (2019, Азербайджан) и на многих других спортивных мероприятиях. Он является также шефом миссии на предстоящие XXXII летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).-0-