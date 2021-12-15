Утвержден список стипендиатов Президентского спортивного клуба на 2022 год

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный совет Президентского спортивного клуба утвердил список из 333 стипендий молодым перспективным спортсменам и тренерам-преподавателям, сообщили БЕЛТА в пресс-службе организации.

В условиях пандемии COVID-19 при назначении стипендий на 2021 год во внимание принималось не только выступление спортсмена во внутренних соревнованиях и на международной арене, но и мнение тренеров и специалистов в своем виде спорта, ходатайства соответствующих спортивных федераций, ассоциаций и союзов. Ситуация в этом году улучшилась, что позволило при рассмотрении кандидатов на назначение стипендий на 2022 год учитывать именно спортивный результат, продемонстрированный белорусскими спортсменами в 2021 году на крупных международных соревнованиях.

Всего поступило 355 анкет спортсменов и 170 анкет тренеров для включения в список стипендиатов на 2022 год. К результатам спортсмена предъявлялись соответствующие требования в зависимости от количества кандидатов на получение стипендии от вида спорта. По итогам проведенного анализа в список включены 207 спортсменов, из которых 149 спортсменов становились призерами чемпионатов мира и Европы в соответствующих возрастных категориях (36 человек - обладатели золотых медалей, 37 - серебряных медалей и 76 спортсменов, завоевавших медали бронзового достоинства), 13 спортсменов-паралимпийцев и 113 тренеров, представляющих 38 видов спорта.

Впервые среди стипендиатов присутствуют представители конного спорта Виктория Кармазина (тренер) и футбола Константин Максак (тренер) - видов, входящих в олимпийскую программу.

Из стипендиатов-триумфаторов международных форумов можно выделить чемпионку Европы среди женщин в пуле (9 шаров) Маргариту Фефилову, чемпиона мира среди юниоров по греко-римской борьбе (92 кг) Абубакара Хаслаханова, чемпионку мира среди юниоров по современному пятиборью (личное первенство) Миру Бурую, победительницу юниорского Wimbledon в парном разряде и серебряного призера юниорского US Open в одиночном разряде Кристину Дмитрук, а также обладательницу 2-го места общего зачета Кубка Европы по фристайлу в сезоне 2020/2021 годов Валерию Болматову.

Средний размер годовой стипендии составит Br7,7 тыс. (Br640 месяц). Она будет выплачиваться спортсменам и тренерам на протяжении года ежемесячно начиная с января 2022 года.

В нынешнем году Президентский спортивный клуб инициировал проведение эксперимента по поддержке молодых перспективных белорусских тренеров для снижения оттока квалифицированных кадров из спортивной отрасли. 35 молодых тренеров, стаж которых не превышает 4 лет, будут получать поддержку от Президентского спортивного клуба. Это выпускники (учащиеся и студенты) учебных заведений (среднего специального образования и высшего образования), которые прошли или проходят в них обучение по целевому направлению и/или в данный момент осуществляют свою профессионально-трудовую деятельность, в том числе по распределению.

На прошедших в этом году Олимпийских играх в Токио 59 спортсменов из состава олимпийской сборной в разное время получали стипендии Президентского спортивного клуба, а из 7 медалей, завоеванных представителями Беларуси, 6 принесли в белорусскую копилку спортсмены, прошедшие проект. Золото у Ивана Литвиновича (прыжки на батуте), серебро у Ирины Курочкиной (женская борьба) и Ольги Худенко и Марины Литвинчук (гребля на байдарках). Бронзу завоевали Максим Недосеков (легкая атлетика), Алина Горносько (художественная гимнастика) и Ванесса Колодинская (женская борьба).-0-