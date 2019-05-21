Дмитрий Дудик возглавил молодежную сборную Беларуси по хоккею, Александр Руммо - юниорскую, Дмитрий Шульга - юношескую

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Федерации хоккея утвердил главных тренеров молодежной и юношеских сборных Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

С молодежной командой U20 в следующем сезоне будет работать Дмитрий Дудик, который ранее входил в тренерский штат 20-леток. Во главе юниорской сборной Беларуси U18 станет Александр Руммо, ранее возглавлявший хоккейный клуб "Барановичи". Юношескую команду U17 страны примет экс-наставник солигорского "Шахтера" Дмитрий Шульга.

Глава ФХБ Геннадий Савилов выразил надежду, что эти тренеры поднимут на другой качественный уровень, в том числе функциональную базу, белорусских хоккеистов. "Это то, чем мы сейчас значительно отличаемся от грандов. По скорости, выносливости, общей силе наши ребята слабее. Если вы знаете хоккейную судьбу данных специалистов, их подход, то заметили, что Шульга, Руммо и Дудик в игроцких карьерах значительных успехов добились благодаря своим физическим качествам, функциональной подготовке. Они все были мощными, бойцами. Задача перед ними стоит подготовить таких же молодых хоккеистов", - добавил он.-0-