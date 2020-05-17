"УВД-Динамо", "Борисов-900" и ЦКК вышли в 1/4 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу определились очередные участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гродненское "УВД-Динамо" сегодня уступило в гостях минскому клубу "Охрана-Динамо" со счетом 1:2, но благодаря домашней виктории в первом поединке с крупным счетом 4:0 вышло в четвертьфинал.

Спортсмены "Борисова-900" на своей площадке обыграли столичное "Динамо-БНТУ" - 5:3. В Минске борисовчане также победили - 2:1.

Еще одним четвертьфиналистом стал светлогорский ЦКК, который после выездного поражения от ФК "Минск" с результатом 1:5 сегодня в Жлобине взял убедительный реванш - 8:2.

Последний участник 1/4 финала определится сегодня вечером после матча в Минске между столичным "Дорожником" и "Щучином". В гостях минчане взяли верх с результатом 7:4.

Победители матчей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими с первого по четвертое места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), "Витэн" (Орша), "Столица" (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства проходят без зрителей.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-