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16 декабря 2021, 22:25

Узбекский атлет Акбар Джураев выиграл золото ЧМ по тяжелой атлетике в категории 109 кг

Фото Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана
Фото Пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекский атлет Акбар Джураев выиграл золото чемпионата мира по тяжелой атлетике в категории 109 кг. Турнир проходит в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сумме классического двоеборья атлет набрал 433 кг(рывок: 195 кг + толчок: 238 кг). Серебряную медаль также выиграл представитель Узбекистана. Руслан Нурудинов осилил 421 кг (185 кг +236 кг). Бронза на счету армянина Симона Мартиросяна – 416 кг (188 кг+228 кг).

В состязаниях женщин в весовой категории 87 кг по сумме двоеборья викторию праздновала Мунхджанцангин Ахтцецег из Монголии – 250 кг(109 кг +141 кг). Второе место заняла Турсуной Джабборова из Узбекистана – 244 кг (113 кг +131 кг). Норвежка Сольфрид Коанда завоевала бронзу – 244 кг (103 кг+141 кг).

Напомним, что белорусские спортсмены выступившие на чемпионате мира не смогли завоевать наград. Павел Ходасевич (89 кг) подняв в рывке 160 кг, но не смог завершить соревнования из-за травмы. Петр Асаенок (96 кг) стал 13-м, а Александр Венскель (102 кг) – 7-м.

Эдуард Зезюлин, выступающий в весе свыше 109 кг вступит в борьбу за награды 17 декабря. Он начнет выступление в группе А.

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