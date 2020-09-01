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01 сентября 2020, 14:48

В 3-м круге квалификации Лиги Европы БАТЭ может сыграть с ТНС или Б-36

Фото УЕФА
Фото УЕФА

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы Беларуси футболисты борисовского БАТЭ в случае выигрыша у болгарского ЦСКА во втором раунде в третьем круге встретятся с победителем матча Б-36 (Фарерские острова) - ТНС (Уэльс). Поединок между БАТЭ и ЦСКА пройдет 17 сентября в Софии.

Борисовчане остались единственными представителями Беларуси в этом турнире. После матчей первого отборочного этапа ЛЕ два белорусских клуба завершили свой еврокубковый сезон. Солигорский "Шахтер" на своем поле уступил в серии послематчевых пенальти клубу "Сфынтул Георге" из Молдовы, а минское "Динамо" также у себя дома проиграло польскому "Пясту" из Гливице.

В главном континентальном турнире, Лиге чемпионов, продолжают играть футболисты брестского "Динамо". В третьем квалификационном раунде 15 или 16 сентября они сыграют в Тель-Авиве с израильским "Маккаби". В случае успеха чемпионы Беларуси поспорят за выход в групповой этап чемпионской Лиги с австрийским "Зальцбургом".-0-

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