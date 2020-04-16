В Австрии и Чехии планируют возобновить футбольные чемпионаты

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профессиональные футболисты Чехии и Австрии с 20 апреля вернутся к групповым тренировкам. Чемпионат по футболу в Австрии может возобновиться в мае, в Чехии - с 8 июня, сообщает Reuters .

Вице-канцлер австрийского правительства и министр спорта Вернер Коглер заявил, что профессиональные футбольные команды страны могут возобновить тренировки с 20 апреля. Министр добавил, что тренировки сначала будут проходить в небольших группах по шесть игроков в каждой, причем в них всегда должны находиться одни и те же спортсмены. В Австрии будут следовать футбольным руководствам, выпущенным в Германии, где команды начали тренироваться на минувшей неделе. Точная дата возобновления чемпионата пока не называется, однако австрийские СМИ предположили, что матчи могут начаться уже в мае. Австрийская бундеслига приостановлена с 8 марта. После возобновления чемпионата австрийская лига будет отвечать за проведение тестов на коронавирус у футболистов: игроков и сотрудников будут проверять на COVID-19 за 48 часов до начала матча.

В Чехии футболисты также начнут тренироваться с 20 апреля. Им разрешены коллективные тренировки в небольших группах на свежем воздухе. "Если все пойдет по плану, то, я думаю, было бы возможно возобновить стандартные матчи с 8 июня", - заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. При этом, добавил министр, первые матчи будут проходить без зрителей.-0-