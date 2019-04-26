В Баку стартует Гран-при "Формулы 1"

В Баку стартуют гонки Гран-при "Формула 1" SOCAR Азербайджан. На городской трассе будут состязаться 10 команд, по 2 пилота в каждой, сообщает Trend .

Среди участников такие известные пилоты, как Льюис Хэмильтон, Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель, Валттери Боттас, Кими Райкконен и Макс Ферстаппен.

Сегодня на бакинской кольцевой дороге пройдет свободная практика и квалификация в классе "Формула 2". Кроме того, состоятся свободные заезды участников "Формулы 1". Гонки, проходящие в столице Азербайджана уже в четвертый раз с 2016 года, продолжатся до 29 апреля.

Отметим, что протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более 6 км. Самый широкий участок трека составляет 13 м, самый узкий, вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 м. Болиды стартуют и финишируют на площади "Азадлыг".

В 2016 году был зарегистрирован рекорд скорости "Формулы 1" - 378 км/ч, установленный пилотом команды "Williams" Валттери Боттасом.-0-