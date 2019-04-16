В Барселоне и Турине определятся первые полуфиналисты футбольной Лиги чемпионов

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые участники полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов определятся сегодня в испанской Барселоне и итальянском Турине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты "Барсы" в первом поединке 1/4 финала одолели в гостях английский "Манчестер Юнайтед" (1:0) и сегодня на своем "Камп Ноу" намерены закрепить успех и пробиться в квартет полуфиналистов ЛЧ. В минувший уик-энд в 32-м туре испанского чемпионата "Барселона" не сумела победить в гостях "Уэску" (0:0), но все равно уверенно идет на первом месте. "Манчестер Юнайтед" в 34-м туре английской премьер-лиги переиграл на своем поле "Вест Хэм" (2:1) и продолжает борьбу за место в призовой тройке.

Лидер итальянского первенства туринский "Ювентус" после ничьей в Амстердаме с голландским "Аяксом" (1:1) сегодня у себя дома постарается добиться победы и продолжить борьбу в главном континентальном клубном турнире. В 32-м туре серии А туринцы неожиданно проиграли в гостях СПАЛу (1:2), но по-прежнему намного опережают своих конкурентов в чемпионской гонке. Футболисты "Аякса" в 30-м туре голландского первенства разгромили на своей арене "Эксельсиор" (6:2) и делят с ПСВ первое-второе места в турнирной таблице, набрав по 74 очка.

Еще два ответных четвертьфинала чемпионской Лиги состоятся 17 апреля. Во второй части английского дерби футболисты лондонского "Тоттенхэма" в гостях у "Манчестер Сити" попытаются удержать минимальный перевес, добытый на своей новой арене (1:0). Лидер английского чемпионата "Ливерпуль", победив у себя дома португальский "Порту" (2:0), и на выезде не собирается уступать соперникам дорогу в полуфинал.-0-