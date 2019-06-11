В Беларуси созданы прекрасные условия для массового спорта - Ковальчук

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы прекрасные условия для развития массового спорта. По всей стране построены и успешно действуют физкультурно-спортивные объекты, людям предлагается целый набор услуг, проведена широкая кампания по пропаганде здорового образа жизни. Об этом заявил сегодня министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на открытии конференции УЕФА по массовому футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, сегодня в Беларуси насчитывается более 23 тыс. физкультурно-спортивных сооружений - как в столице, так и в больших и малых городах, поселках и деревнях. Принципиальный подход руководства государства состоит в том, чтобы дети имели возможность пользоваться этими объектами бесплатно. Сергей Ковальчук отметил, что по этому вопросу уже подготовлен проект соответствующего указа главы государства.

Председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов подчеркнул, что за последние годы АБФФ значительно усилила внимание и кардинально поменяла подходы к развитию массового футбола. Сейчас акцент делается на долгосрочные комплексные проекты во всех регионах Беларуси. Успехи белорусов не остались незамеченными - в 2018 году белорусский проект "Папа, мама, я - футбольная семья" получил награду УЕФА за развитие массового футбола. Два года назад в первом фестивале участвовали всего 56 белорусских семей, а в этом году их было уже более тысячи.

Владимир Базанов

Конференции УЕФА по массовому футбола проводятся раз в три года, Минск впервые удостоен права принять столь представительный форум. В его работе участвуют представители 55 стран - членов УЕФА, а также сотрудники ФИФА. В качестве трех основных тем конференции - развитие школьного футбола, развитие клубов детско-юношеского и массового футбола, развитие тренерского образования.-0-

Фото Министерства спорта и туризма Беларуси