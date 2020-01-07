7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для развития хоккея. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал нападающий сборной Украины Василий Якубовский.

"В Рождественском турнире участвуют очень сильные команды. По организации, атмосфере - это огромный праздник. Спасибо вашему Президенту, что он проводит такие соревнования. В Беларуси созданы все условия для развития хоккея, начиная от организации и заканчивая инфраструктурой. То, что сделано у вас, достойно самой высокой похвалы", - сказал украинский форвард.

Все матчи Рождественского турнира проходят на льду минской "Чижовка-Арены". Впервые в истории соревнований выручка от продажи билетов на вечерние матчи, проходящие на большой арене, будет направлена на благотворительность: средства будут перечислены в Мозырский детский дом.

Год назад свой 12-й титул победителей этих состязаний завоевала хоккейная команда Президента Беларуси, выигравшая в финале у россиян со счетом 8:5. Бронза досталась финским хоккеистам, обыгравшим в матче за третье место представителей ОАЭ - 6:3.

Организаторы турнира - Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Беларуси, Министерство спорта и туризма, Минский городской исполнительный комитет.-0-