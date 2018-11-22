В Беларуси стартовал проект "Айс-челлендж"

Белорусский союз конькобежцев совместно со "Святым источником" - водным партнером чемпионата Европы по фигурному катанию - запустили проект "Айс-челлендж". Об этом рассказал БЕЛТА исполнительный директор ИООО "Аидиес Боржоми Бел" Денис Крупец.

Являясь официальным партнером предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию, компания "Святой источник" не только предоставляет профессиональным спортсменам питьевую воду, но и помогает в популяризации фигурного катания среди новичков и любителей.

Совместно с Белорусским союзом конькобежцев "Святой источник" проводит проект "Айс-челлендж", который поможет всем белорусам бросить себе вызов и встать на коньки, привить полезные привычки и измениться к лучшему. Как отметили организаторы, подать пример всей стране уже решилась команда белорусов, в которую вошли блогеры, модели, певцы, телеведущие и другие знаменитости. Звездная группа проводит тренировки по фигурному катанию, где под руководством профессиональных спортсменов и белорусских фигуристов учатся делать "ласточку", "тройку", простые вращения и другие элементы.

Команда "Айс-челлендж" занимается 2-3 раза в неделю, а весь курс обучения рассчитан на 21 день - именно столько времени нужно, чтобы привить себе новую полезную привычку. У каждой тренировки есть своя тематика и формат. Каждый раз с участниками проекта занимаются новые тренеры и белорусские фигуристы. Главная цель - научиться кататься на коньках и делать несложные элементы фигурного катания.

"24 ноября на катке возле Дворца спорта минчан будут учить кататься на коньках. Мы приглашаем на тренировку 100 белорусов - 50 новичков и 50 человек, которые готовы стать личными тренерами. Записаться на первый урок или предложить себя в роли тренера можно на ice-challenge.by , всем участникам полезного челленджа на льду мы бесплатно дадим фигурные коньки", - рассказал Денис Крупец.

Он также рассказал, что компания уделяет много внимания развитию и поддержке спорта в СНГ за счет собственных организационных ресурсов.

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