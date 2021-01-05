В Беларуси утвержден перечень международных соревнований на 2021 год

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило перечень международных соревнований, проводимых в Беларуси в 2021 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 30 декабря 2020 года №791, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно перечню, в этом году в белорусской столице пройдут такие мероприятия, как чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке (17-21 февраля), один из этапов соревнования Европейской чирлидерской лиги (2-4 апреля), чемпионат мира по современному пятиборью (5-14 июня) и чемпионат мира по лазер-рану (9-14 июня). На июль запланировано проведение открытого кубка Минска по снукеру и международных соревнований по триатлону "Чемпионат стран Балтии". Розыгрыш Кубка Беларуси (Кубка Руслана Салея) по хоккею с шайбой сезона-2021/2022 состоится в июле и августе.

Также в перечень мероприятий вошли финал чемпионата Европы по футболу среди девушек до 19 лет (21 июля - 2 августа), чемпионат Европы по маунтинбайку (9-15 августа), 50-й международный турнир по борьбе вольной на призы Александра Медведя (14-17 сентября), чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) (23 сентября - 3 октября) и другие соревнования.

Кроме того, согласно планам, в белорусской столице пройдут этап Кубка мира и международные квалификационные соревнования по выездке (14-18 апреля и 13-17 октября).

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.-0-