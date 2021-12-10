В Беларуси утвержден перечень международных спортивных мероприятий на 2022 год

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2022 году. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 декабря 2021 года №705, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал. В частности, в перечень вошли международные соревнования по баскетболу Palova Snowball 3x3, международные соревнования по баскетболу 3х3 "Лига наций", открытый Кубок Минска по снукеру - 2022, международный турнир по боксу, посвященный Дню Победы (мужчины, женщины), 51-й международный турнир по борьбе вольной на призы трехкратного олимпийского чемпиона, семикратного чемпиона мира по вольной борьбе Александра Медведя, международные соревнования по велосипедному спорту на треке "Гран-при Минска". Также в перечне чемпионат мира среди студентов по воднолыжному спорту и вейкборду, Минский международный полумарафон, XX Международный шахматный турнир "Орша-2022". Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!