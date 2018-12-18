В Беларуси в 2019 году пройдет 100 международных спортивных мероприятий

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечень международных спортивных мероприятий, проводимых в Беларуси в 2019 году, утвержден постановлением Совета Министров от 17 декабря 2018 года №907, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

В списке мероприятий XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси, который пройдет 1-9 января. Запланированы чемпионат Европы по фигурному катанию на коньках (21-27 января), теннисный матч мировой группы Кубка Дэвиса среди мужчин (1-2 февраля), международный биатлонный фестиваль "Гонка легенд" (16-19 февраля). Международный минский велокарнавал "Viva Ровар - 2019" состоится 12 мая, этап Кубка мира и международные соревнования "Хрустальная роза" по художественной гимнастике - 12-20 августа. Минский международный полумарафон пройдет 8 сентября, I этап Кубка мира по велосипедному спорту на треке - с 28 октября по 4 ноября. Международные соревнования по танцевальному спорту Alliance Trophy 2019 запланированы на ноябрь. Открытый Кубок СНГ - Кубок мира по тхэквондо ITF пройдет с 27 ноября по 3 декабря.

Как сообщалось, II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

Перечень проводимых в Беларуси международных спортивных мероприятий утверждается ежегодно в соответствии с распоряжением Президента Беларуси от 15 сентября 2014 года №182рп "Об освобождении участников международных спортивных мероприятий от уплаты консульского сбора".-0-