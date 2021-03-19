В Беларуси в 2020 году провели 54 спортивно-массовых мероприятия с участием 25 тыс. человек

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2020 году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, было проведено 54 спортивно-массовых мероприятия. В них приняли участие порядка 25 тыс. человек. Об этом журналистам заявил начальник отдела физической культуры главного управления планирования и организационной работы Министерства спорта и туризма Петр Ворон, сообщает БЕЛТА.

"Обычно проводим порядка 150 республиканских массовых соревнований, в которых принимает участие около 120-150 тыс. человек. Но в прошлом году с учетом эпидемиологической ситуации было проведено 54 республиканских спортивно-массовых мероприятия. В них приняли участие порядка 25 тыс. человек. Все они прошли на открытом воздухе. И эта работа не останавливается, - сказал Петр Ворон. - Мы стремимся к тому, чтобы как можно большее количество жителей Беларуси вели здоровый образ жизни, участвовали в различных состязаниях. Да и люди у нас хотят, чтобы различных массовых стартов проводилось больше. Но пока мы ограничиваемся, чтобы не допустить вспышки заболеваемости коронавирусом, проводим мониторинг ситуации по стране."

Говоря об условиях, в которых жители Беларуси занимаются физической культурой и спортом, Петр Ворон заявил, что в прошлом году в стране появилось порядка двух десятков различных спортсооружений и работа по их строительству будет продолжаться и далее.

"В прошлом году в различных регионах Беларуси введено в строй порядка 20 новых физкультурно-спортивных сооружений. Это футбольный манеж, стадион ДОСААФ для технических видов спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы, скейт-парк, площадки для мини-футбола, биатлонный комплекс, ледовая площадка и другие сооружения. Данная работа будет продолжаться в соответствии с государственной программой развития физической культуры и спорта на 2021-2025 годы", - рассказал начальник отдела физической культуры.-0-