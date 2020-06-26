В Беларуси в 2021 году появятся 11 футбольных полей высокого качества

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил инвестиционный проект "Стартовые одиннадцать" (First eleven) ассоциации "Белорусская федерация футбола" по финансовой программе "Хет-Трик V", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соответствии с этой инициативой подготовят 11 футбольных полей, восемь из которых полноразмерных и три нестандартных с новым искусственным покрытием FIFA Quality Pro в 10 городах Беларуси. Полноразмерные поля появятся в Минске (стадион РГУОР), Гомеле (стадион "Локомотив"), Гродно (ЦСК "Неман"), Борисове (ДЮСШ №2), Орше (СДЮШОР №2), Светлогорске (стадион "Бумажник"), Калинковичах (СДЮШОР №2), Речице (стадион "Центральный"). Новые нестандартные футбольные поля появятся в Мозыре, Солигорске и Гродно. Планируется, что работы по всем объектам будут завершены к середине 2021 года.

Развитие и совершенствование материально-технической базы, всей футбольной инфраструктуры является одним из приоритетов Белорусской федерации футбола.-0-