В Бобруйске и Солигорске пройдут матчи футбольного чемпионата Беларуси

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня состоятся очередные матчи 5-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Бобруйске сыграют два аутсайдера - местная "Белшина", замыкающая турнирную таблицу, встретится с футболистами "Смолевичей" (начало игры в 17.30). В активе бобруйчан всего одно очко, у их соперников на балл больше. В прошлом туре "Белшина" сыграла вничью в гостях у гродненского "Немана" - 1:1, а "Смолевичи" разошлись миром с солигорским "Шахтером" - 0:0.

Во втором сегодняшнем поединке футболисты "Шахтера" примут на своем поле гостей из "Слуцка" (начало в 19.30). В прошлом туре слуцкая дружина сыграла вничью с "Витебском" - 1:1.

Первые встречи 5-го тура состоялись вчера в Минске. Столичный "Энергетик-БГУ" проиграл гостям из "Городеи" с результатом 0:1, а минское "Динамо" было сильнее "Немана" - 2:0.

Заключительные матчи 5-го тура пройдут 18 апреля: "Рух" (Брест) - "Минск", "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Витебск" - "Динамо" (Брест), БАТЭ (Борисов) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Положение команд сейчас таково: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ", "Городея" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Динамо" (Минск), БАТЭ, "Ислочь", "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Смолевичи" - 2, "Белшина" - 1.

Бомбардирскую гонку возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.-0-