В Бобруйске стартовал финальный турнир "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона А

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В спорткомплексе "Бобруйск-Арена" стартовал финальный турнир республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" на призы Президента Республики Беларусь в младшей возрастной группе (2008-2010 годов рождения) дивизиона А - дружины из городов и районов страны, где есть крытые ледовые арены, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче открытия турнира столичная команда "Локомотив-Минск", представляющая Октябрьский район столицы, уверенно обыграла "Принеманских ястребов" (Октябрьский район Гродно) со счетом 16:0 (6:0; 7:0; 3:0). "Шкловские льдины" (Шкловский район Могилевской области) не испытали проблем в поединке с "Зубрами" из Центрального района Гомеля - 7:0 (1:0, 3:0, 3:0). В третьем матче стартового игрового дня юные хоккеисты "Торнадо" (Заводской район Минска) уверенно обыграли витебский "Космос" - 24:0 (8:0, 9:0, 7:0).

Старты продолжаются. Игры группового этапа пройдут 11 и 12 марта. Матчи за 5-е, 3-е места и финал турнира пройдут на льду "Бобруйск-Арены" 13 марта.

Турнир "Золотая шайба" в Беларуси возрожден по инициативе главы государства Александра Лукашенко в 1997 году. Организаторами соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси и Президентский спортивный клуб.-0-