В Бресте на Кубке Белгазпромбанка сыграют чемпионы России и Украины и призер польской Суперлиги

27 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гандбольный клуб "Мешков Брест" опубликовал программу Кубка Белгазпромбанка, который пройдет в Бресте с 13 по 15 августа. Информация опубликована на официальном сайте БГК, сообщает БЕЛТА.

"Основанный в 2008 году Кубок Белгазпромбанка традиционно был главным предсезонным турниром для БГК и его болельщиков, поскольку дарил уникальную возможность живьем увидеть обновленную команду и присмотреться к новичкам. Кубок разыгрывался уже 12 раз, и лишь в прошлом году его проведению помешала пандемия. Но сейчас турнир возвращается. Главный трофей вместе с "мешковцами" оспорят российские "Чеховские медведи", украинский "Мотор" и польские "Азоты", - сообщили организаторы.

Матчи пройдут на арене спорткомплекса "Виктория". Вход свободный. Так, 13 августа первыми на паркет выйдут гандболисты "Мотора" и "Чеховских медведей". Затем сыграют хозяева площадки с "Азотами". 14 августа силами померятся "Азоты" и "Мотор", после них БГК и "Чеховские медведи". В заключительный день турнира встретятся "Азоты" и "Чеховские медведи", после них брестчане и "Мотор".

"Перед Кубком Белгазпромбанка у клуба запланировано два домашних спарринга с московским ЦСКА - 7 и 8 августа. А уже после турнира "Мешков Брест" сыграет четвертьфинальные матчи SEHA-Gazprom-лиги с "Еурофармом": 21 августа в гостях и 29 августа - дома. На 4-5 сентября в хорватском Задаре намечен "Финал четырех", - рассказали в брестском гандбольном клубе.-0-