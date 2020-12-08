В Бресте планируют провести чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде

8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте с 17 по 19 декабря во Дворце водных видов спорта планируют провести открытый чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде, сообщили БЕЛТА в областном центре олимпийского резерва по водным видам спорта.

Соревнования пройдут в 25-метровом бассейне. Мужчины и женщины преодолеют дистанции 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м и 1500 м различными видами плавания: на спине, брассом, баттерфляем, вольным и комбинированным стилем. Также в программе чемпионата предусмотрены комбинированные эстафеты 4х50 м.

Ожидается, что на этих соревнованиях выступят до 230 спортсменов. Трансляцию чемпионата планирует показать телеканал "Беларусь 5".

Во время турнира будут соблюдены противоэпидемические меры для минимизации рисков заболевания коронавирусом.

Состязания в Бресте являются отборочными для участия в чемпионате мира на короткой воде, который намечен на декабрь 2021 года в Абу-Даби, а также чемпионате Европы в Казани в следующем ноябре.-0-