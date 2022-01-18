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18 января 2022, 08:54

В Чаусах проходит областной этап кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Чаусах проходит областной этап кубка Белорусской федерации биатлона среди юношей и девушек. Об этом БЕЛТА сообщил директор ГУСУ "СДЮШОР Чаусского района" Александр Дорофеев.

В соревнованиях принимают участие более 70 юных спортсменов в трех возрастных категориях: 2005-2006, 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения. Они представляют несколько специализированных учебных учреждений региона - СДЮШОР Чаусского района, БФСО "Динамо" (Могилев) и чериковская СДЮШОР.

Соревнования проходят на биатлонном комплексе с лыжероллерной трассой с 17 по 18 января. В первый день ребята бежали гладкую гонку, во второй им предстоит преодолеть дистанцию и продемонстрировать стрельбу по установкам. "В биатлоне важны скорость и меткость, поэтому дети много тренируются и улучшают свои спортивные показатели на протяжении всего года, - отметил Александр Дорофеев. - А конкуренция довольно серьезная: каждый хочет стать сильнейшим и представить Могилевскую область на республиканских соревнованиях".

Республиканский этап кубка Белорусской федерации биатлона пройдет в Новополоцке 20-23 января. Его участниками станут победители областной гонки, занявшие 1 и 2 места - по 2 юноши и 2 девушки в каждой возрастной группе.

По словам Александра Дорофеева, биатлон - популярный в Могилевской области спорт. Только в Чаусской СДЮШОР им занимаются 118 детей из 167 обучающихся. Тем более Чаусы - малая родина серебряного призера Олимпийских игр Сергея Новикова и олимпийской чемпионки Динары Алимбековой.-0-

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